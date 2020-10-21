Londra Screenpower Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü İranlı kadına verildi

Eli Mage isimli kuruluşun uluslararası dağıtımını yaptığu Yer Yüzünün Çocuğu filmi, son günlerde de 9. Bangladeş Daka Film Festivali ile 21. Ohio Film Festivali'ne katılmayı başardı.

Ülke içinde de İsfahan'da düzenlenen festivalde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini elde eden bu filmin yönetmeni Bayat, daha önce oyuncu olarak Canan, Perinaz vb. filmlerde yer aldı.

İbrahim Temhid, Hüda Nurizade, Fatma Dehgani ve Ali Turbane'nin oynadığı Yer Yüzünün Çocuğu sosyal içerikli bir film olup, yeni bir ülkeye girerek farklı bir hayat deneyen 10 yaşındaki bir çocuğun hikayesini odağına alıyor.

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