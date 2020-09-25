İranlı kadın oyuncu-yönetmen Altın Potakal jüri üyeliğine seçildi

Festivalde yarışacak 10 filmi, Türkiye'den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut'tan oluşan jüri değerlendirecek.

Jüri üyesi olarak belirlenen isimler, uluslararası arenada kazandıkları başarılarla dikkati çekiyor.

Jüri üyelerinden Avrupa Sinema Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ada Soloman, aynı zamanda Berlin'de Altın Ayı Ödülü'nü kazanan "Pozitia Copilului / Çocuk Pozu", Oscar'a aday gösterilen ve birçok dalda Avrupa Sinema Akademisi Ödülü kazanan "Toni Erdmann" başta olmak üzere, Cannes, Locarno, Sundance gibi festivallerde 200'e yakın ödül kazanan altmıştan fazla filmin yapımcısı.

Senarist ve yönetmen Emin Alper ise ilk filmi "Tepenin Ardı" ile Berlin Film Festivali Forum Bölümü'nde Caligari Ödülü'nü, ikinci filmi "Abluka" ile 72. Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan isim. Kısa sürede Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran Alper, geçen yıl Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan, ulusal ve uluslararası festivalleri dolaşan "Kız Kardeşler" filmiyle pek çok ödüle layık görüldü.

Tribeca ve Les Arcs Avrupa Film Festivalleri’nin Sanat Yönetmeni, Reykjavik Film Festivali Program Direktörü Frederic Boyer de bu yıl Altın Portakal'da jüri koltuğunda oturacak isimler arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü festivallerde ödülleri bulunan, yönetmenliğini yaptığı ilk filmi "One Night" ile Cannes Film Festivali'ne seçildikten sonra kariyerine kamera arkasında da devam eden İranlı oyuncu, yönetmen ve senarist Niki Karimi ve geçen yıl Antalya'da izleyicisiyle buluşan "Three Summers / Üç Yaz" filmi ile sinema severlerin hatırlayacağı film ve video sanatçısı Sandra Kogut, yarışacak filmleri değerlendirecek isimler arasında bulunuyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları 10 Ekim'deki Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

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2012