Türkiye Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin En İyi Film Ödülü İran filmine verildi

97 ülkeden 1400 belgesel filmin katıldığı 21. Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin birinciliğini kazanan Huraman'da 80 yaşında şarkı okuyarak hayatını sürdüren Huraman'ın hikayesi anlatılıyor.

Daha önce Yamagata festivaline katıldıktan sonra dünyanın en önde gelen belgesel film festivallerindne Shefield'de yarışmayı başaran Hurman, Kasım ayında da 39. Şikago Railing Belgesel Festivali'nde de ödül için seyirci ile buluşacak.

Tela Azadreviş'in yapımcılığını üstlendiği Huraman, şimdiye kadar Japonya yamagata, ABD New Orleans ve Utah, Hindistan Mumbay, Bangladeş Liberal ve Avustralya Sydney'deki festivallerde belgeselseverlerle buluşmuştur.

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