İranlı sanatçı İtalya Film Festivali'nin En İyi Film Ödülü'nü kazandı

İRNA muhabirine konuşan Saadetiferd, dünya genelinden 30 filmin yarıştığı bu festivalde İranlı yönetmen Murtaza Sebzkuba'nın yönettiği Küçük Bir Olay adlı filmin En İyi Film Ödülü'nü kazandığını duyurdu.

Ünlü İtalyan film yapımcısı Mimmo Calopresti, kapanış töreninde yaptığı açıklamada, 'Ben bu filmin basitliğine hayranım. Bu filmin bu özelliği ben ve diğer jüri üyeleri için çok değerlidir' dedi.

Murtaza Sebzkuba'nın yazıp yönettiği filmin seslendirmesini Muhammed Zerbahş, İngilizce çevirisinin Aziz Rudbendi ve İtalyanca çevirisini Razi Tabıp yaptı.

Küçük Bir Olay Mayıs ayında da 4. Uluslararası ABD Film Festivali'ne de katılmıştı.

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