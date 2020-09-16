İran'dan Beyaz Balina, Polonya film festivalinde yarışacak

Belgesel ve Deneme Sinemasını Yayma Merkezi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beyaz Balina kısa çizgi filmi 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 36. Varşova Film Festivali'nde ödül için yarışacak.

10 dakika süren Beyaz Balina, yıllarca önce arkadaşlarını bir hava kazasında kaybeden arkadaşlarını arayan yalnız bir kişinin hikayesini odağına alıyor. Kişinin beyninde olayla ilgili sadece Beyaz Balina anı olarak kalmıştır.

Emir Mehran'ın yedinci çizgi filmi olan Beyaz Balina'ya ilaveten yine Mehran'ın yönettiği Sönük Şehir çizgi filmi, son yıllarda birçok yerli ve uluslararası festivalden ödül sahibi oldu.

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