Sürücü Kursu filmi Japon Aichi Ödülü'nü kazandı

Merziye Riyahi tarafından yönetilen Sürücü Kursu isimli kısa filmi, Japonya'daki 25. Aichi Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül kazandı.

Bu festival, toplumdaki kadınları ilerletmek, fikir alışverişinde bulunmak ve kadınların görüşlerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla 1996 yılında kuruldu.En iyi film ödülü, festivalin izleyicileri tarafından seçilen Merzie Riyahi tarafından yönetilen sürücü kursu adlı kısa filmine verildi.

Japonya'nın 25. Aichi Uluslararası Film Festivali, 3-6 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi.

Daha önce de bu filme Seul festivalinde ödül verilmişti. Linda Kiyani, Alirıza Sanifar, Salar Hamse ve Sanaz Mesbah'ın rol aldığı bu film, Seul Kadın Filmleri Festivali Jüri Heyeti tarafından mümtaz bir eser olarak akıcı bir anlatıma sahip olduğu için Özel Ödül'e değer görüldüğü aktarıldı.

9 Ağustos'ta da Beyrutlu Kadınlar Film Festivali'ndeki en iyi senaryo ödülü, İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahi'nin yönettiği Sürücü Kursu isimli kısa filme verildi.

Sürücü Kursu, ABD'de düzenlenen Manhattan Film Festivali'nde finalistler arasında yer almayı başardı.

Dünyanın en eski ve büyük kısa film festivallerindne biri olan ve Akademi Ödülleri için gerekli koşullara sahip Manhattan Film Festivalinde, aralarında İran'dan Sürücü Kursu'nun da bulunduğu finale çıkan en iyi 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Sürücü Kursu oyuncusu Linda Kiyani daha önce de 12. San Francisco İran Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görülmüştü.

Filmin oyuncu kadrosunda Linda Kiyani'nin yanı sıra Alirıza Sanifer Salar Hamse ve Sanaz Misbah da yer aldı.

Riyahi'nin yönettiği 'Sürücü Kursu' isimli kısa film, daha önce de 13. Seul Kadın Filmleri Festivali'nin Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Seul Kadın Filmleri Festivali, dünya genelinde kadın film yapımcı ve yönetmenlerinin eserlerinin yarıştığı bir platform haline gelmiştir.

Seul Kadın Filmleri Festivali Jüri Heyeti, Sürücü Kursu'nun mümtaz bir eser olarak akıcı bir anlatıma sahip olduğu için Özel Ödül'e değer görüldüğünü aktardı.

Sürücü Kursu daha önce Ermenistan, İrlanda, İngiltere, ABD ve İtalya'da düzenlenen çeşitli film festivallerinde yaruşmış ve ödüller elde etmiştir.

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