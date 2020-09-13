İran sineması Uluslararası Venedik Film Festivali'nde parladı

77. Venedik Film Festivali cumartesi akşamı Neverland adlı filme Altın Aslan Ödülü'nü vererek sona erdi.

Jessica Broder'in yazdığı kurgusal olmayan ve 21. Yüzyıl Amerika'sında Hayatta Kalmak kitabının bir uyarlaması olan Neverland filmi, iflastan sonra arabasıyla modern bir evsiz gibi yollara düşen bir kadının hikayesini anlatıyor.

İranlı temsilciler bu yılki Venedik Film Festivali'nin kapanış gecesinde de parladılar; 77. Venedik Film Festivali'nde Ahmed Behrami tarafından yönetilen "Sessiz Ova" filmi Yeni Ufuklar kategorisinde En İyi Film Ödülü'nü, "Ruhullah Zamani" ise "Güneş" filminin oyuncusu olarak Marcello Mastrioni En İyi Genç Erkek Oyuncu Ödülü kazandı.

En İyi Yönetmen dalında Gümüş Aslan Ödülü, bir casusun karısı filmi için Kiyoshi Kurosawa'ya, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Vanessa Kirby'ye, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Pierfrancesco Favino'ya, En İyi Senaryo ödülü Takipçi filmine, Jüri Özel Ödülü Michel Franco'nun Yeni Düzen adlı filmini gitti.

Dünyanın en eski film festivali ve Avrupa'nın en önemli üç film festivalinden biri olan Venedik Film Festivali, her yıl yaz sonunda sinemaseverlere ev sahipliği yapıyor.

Korona salgınına rağmen festivalin yetmiş yedincisi bu yıl 2 - 12 Eylül tarihleri ​​arasında düzenlendi.