Şikago Film Festivali'ne İran'dan 3 film katıldı

14-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bu festivale İran'dan 3 film, uluslararası, masters ce kısa film dallarında diğer filmlerle ödül için yarışacak.

Nesim Ahmedpur ile Şehram Mukri'niin yazıp yönettiği Dikkatsiz Cinayet isimli film, uluslararası dalda Altın Hugo Ödülü'nü elde etmek için yarışacak. Bu film 77. Venedik Film Festivali'nde de Bağımsız Eleştirmenler Derneği'nden Orjinal Senaryo Ödülü'ne değer görüldü.

Muhammed Resulov'ın yönettiği Şeytan Yoktur filmi de masters dalında yarışacak.

Bu filmde Şakayık Şuriyan, Kave Ahenger, Mehtab Serveti, Muhammedveli Azadegan, Muhammed Sıddikimehr, Jila Şahi, Baran Resulof, Alirıza Zareperest, Salar Hamse, Derya Mokbeli, Muhammed Sedihimehr rol oynadı.

Hikaye, akıl almaz ama basit bir ahlaki seçime maruz kalan dört karakterin hikayesini anlatır; bu, ilişkilerini ve tüm yaşamlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkiler.

‘Şeytan Yoktur’filmi Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İran'ın ortak yapımı. Ödül, babası Muhammed Resulaf adına Baran Rasulaf 'a verildi.

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülü İranlı yönetmen Muhammed Resulof'un "Şeytan Yoktur' filmine verilmişti.

Kısa film yarışmasında da Baran Sermed'in yapıp yönettiği Benekli Sarı isimli kısa film yarışacak.

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