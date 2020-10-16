16 Eki 2020 07:26
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News Code: 84077498
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İran, topraklarına düşen roketlerle ilgili Ermenistan ve Azerbaycan’a uyarıda bulundu

İran, topraklarına düşen roketlerle ilgili Ermenistan ve Azerbaycan’a uyarıda bulundu

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran topraklarına düşen roketler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarıda bulunndu.

Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roketin düşmesini kınayarak bunun tekrarlanması durumunda İran’ın buna kayıtsız kalmayacağını bildirdi. 

İran sınır güçlerinin atılan roketlere karşılık verdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir. Aynı durum tekrar ederse İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. 

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğü açıklanmıştı.

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