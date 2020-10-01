Hamane: İlişkilerin normalleşmesi İsrail’in dokunulmazlık duygusunu güçlendirir

Cenevre’de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan Hamane, Filistin meselesinin BM’nin oluşumundan bu yana en uzun süreli sorun olduğunu ve Filistin’deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini söyledi.

Siyonist rejimin varlığını üstün ırk varlığına göre tanımladığını ifade eden Hamane, Filistin’de Gazze’nin bombalanması ve ablukasının şiddetlenmesinin ve Filistinlilerin yerleşim yerlerinin yıkılmasının artık bir yöntem olarak kullanıldığını söyledi.

Siyonistlerin Lübnan topraklarını ve Golan tepelerinin işgaline uluslararası kurallar ve kanunlara aldırmadan devam ettiğini ifade eden Hamane, bu vahşetin sadece işgalin sonlanması ve Filistinlilerin bağımsızlığının tanınması ile sona ereceğini söyledi.

Devletlerin ahlaki ve kanuni görevleri çerçevesinde İsrail rejiminde hesap sormaları gerektiğini ifade eden Hamane, Siyonist rejim müttefiklerinin de yapılan cinayetlerde ortak olduklarını söyledi.

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