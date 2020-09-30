30 Eyl 2020 14:44
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News Code: 84060416
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İki İranlı fotoğrafçı, BM Fotoğraf Yarışması'na seçildi

İki İranlı fotoğrafçı, BM Fotoğraf Yarışması'na seçildi

Tahran, İRNA- BM'nin düzenleyeceği 'İstediğimiz Dünya' isimli yarışmasına İran'dan iki fotoğrafçı da seçildi.

BM İran Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstediğimiz Dünya isimli fotoğraf yarışmasına Ferzad Aryannejad ile Muhammed Mehimeni isimli iki İranlı fotoğrafçı seçildi.

2020 yılında Dünya BM Günün'de halkın ümit ve rüyalarını güçlendirmek adına düzenlenecek bu fotoğraf sergisine 100'den fazla ülkeden 50 bin fotoğraf gönderildi. Fotoğraf sergisi, BM Genel Sekreteri'nin isteği üzerine dünya halkının geleceye yönelik ümit ve arzularını yansıtma amacı taşıyor.

Seçilmiş fotoğraflar, aydınlık bir gelecek için insani arzuları aydınca ve çekici şekilde yansıtmakta ve adalet, eşitlik ve kapsamlılığı içermektedir. Ayrıca hayatın korunması konusundaki doğanın gücü ev güzelliğini gönüllere hissettirmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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