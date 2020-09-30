İki İranlı fotoğrafçı, BM Fotoğraf Yarışması'na seçildi

BM İran Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstediğimiz Dünya isimli fotoğraf yarışmasına Ferzad Aryannejad ile Muhammed Mehimeni isimli iki İranlı fotoğrafçı seçildi.

2020 yılında Dünya BM Günün'de halkın ümit ve rüyalarını güçlendirmek adına düzenlenecek bu fotoğraf sergisine 100'den fazla ülkeden 50 bin fotoğraf gönderildi. Fotoğraf sergisi, BM Genel Sekreteri'nin isteği üzerine dünya halkının geleceye yönelik ümit ve arzularını yansıtma amacı taşıyor.

Seçilmiş fotoğraflar, aydınlık bir gelecek için insani arzuları aydınca ve çekici şekilde yansıtmakta ve adalet, eşitlik ve kapsamlılığı içermektedir. Ayrıca hayatın korunması konusundaki doğanın gücü ev güzelliğini gönüllere hissettirmektedir.

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