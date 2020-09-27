Turizm alanında parlayan bir mücevher: 7 bin yıllık medeniyete sahip İran

"Dünya Turizm Günü"nün belirlenmesi, 1980'den sonra her yıl 27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak adlandırılması, Dünya Turizm Örgütü Genel Konseyi’nin 1979’daki üçüncü toplantısına dayanmaktadır.

Bu gün dünya turizm sektöründe bir dönüm noktası ve her yıl bir ülke Dünya Turizm Örgütü toplantısına ev sahipliği yapıyor ve İran da 2001 yılında bu toplantıya ev sahipliği yaptı.

Hiç şüphe yok ki turizm sektörü, önemli ekonomik kaynaklardan biri ve insani toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasında etkili bir faktördür.Bu sektör, gelir ve çok geniş bir girişimcilik yaratırken, milletleri, etnik kökenleri ve kültürleri birbirine yaklaştırmakta ve ülkelerin ekonomik göstergelerinin tanıtımını ve gelişimini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.

İran'da Turizm

Turizm, İran gibi turistik cazibe merkezlerine sahip ülkeler için en önemli döviz kaynağı olabilir; tabi doğru , kapsamlı ve geleceği göz önünde bulunduran planlamanın yapılması ve uygulanması şartıyla.

İran'daki tesisler, İran'ın yılda 2-3 milyondan fazla yabancı turist alma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor ve bu sektör, petrol endüstrisinden sonra ülkede döviz kazançları için en önemli seçenek olacaktır.

İran, turist çekme konusunda çok istisnai ve ayrıcalıklı bir konuma sahip ve turistlerin özen gösterdikleri iklim özelliklerine, güzel doğa, eski kültür ve medeniyete sahip insanlar, eski ve İslami gelenek ve görenekler ve İran'da az sayıda ülkede bulunabilen benzersiz mimari tarzı ile çok eski mekanlara sahip.

İran'ın yedi bin yıllık medeniyetinin eserlerine hayran kalan turistler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen hafta İran'daki turizm projelerinin açılış töreninde şunları söyledi: 'İran'a seyahat eden herhangi bir turist; Yedi bin yıllık İran medeniyetinin kalıntılarına hayran kalır.Geçtiğimiz haftada 4 milyon turistten 8 milyon turist sayısına kadar büyüdük ve korona salgını yaşanmasaydı bu yıl daha çok turist alırdık.'

Dünya Turizm Günü; Milletler Arası Dostluk Günü

İran Kültür Mirası ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan da bugün Dünya Turizm Günü münasebetiyle yayınladığı yazılı mesajında, Dünya Turizm Günü'nün bu yılki sloganının ; "Turizm ve Kırsal Kalkınma" olduğunu belirtti.

Munisan, ’Şüphesiz, İran'ın her yerinde ve dünyanın her yerinde turizmin gelişmesi dayanışmayı ve ulusal çıkarların paylaşımını güçlendirecektir’dedi.

Munisan,’Bu nedenle Dünya Turizm Günü'nün aynı zamanda uluslar arası dostluk günü olduğunu söylemeliyiz."Anlaşmazlığın yerini anlamaya bıraktığı ve turizm felsefesini anlayarak dünyayı daha iyi anladığımız bir gün’ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma ve turistlerin İran'a gelişi

Turizm sektöründe haksız yaptırımlar nedeniyle birçok sorunla karşılaşan İran, nükleer anlaşma müzakerelerinin başlamasından sonra turizm sektörünü yeniden inşa etmeye başladı çünkü nükleer anlaşma müzakerelerinin başlamasıyla birlikte turizm listelerinde İran'dan bahsetmeyen Batılı ülkeler nezdinde bu durum değişti ve 2011'den 2017'ye İran'a giriş yapan turist sayısı 2.5 milyon kişi arttı.

Bu nedenle olumlu bir İran imajının oluşumuna doğru ilerlemek, seyahat motivasyonunu artırmak ve daha fazla talebi şekillendirmek, yeni pazarların oluşması ve pazarların özellikle Avrupa pazarlarının çeşitlenmesi, otel işletmeciliğine yabancı yatırımı artırmak, vize süresinin artırılması ve e-vize oluşturulması ve yabancı turist sayısının artırılması, nükleer anlaşmanın turizm alanında bıraktığı ilk eserlerdendi.

İran gibi çeşitli doğal, antik, kültürel ve diğer turistik cazibe merkezlerine sahip bir ülkede,İç turizmi güçlendirmenin en önemli aracı olarak bu göstergelerin tanıtılması mümkün olmalıdır çünkü İran, savaş sonrası zor bir durumdan ve yaptırımların ekonomik baskılarından geçtiğinden dolayı, turizm gelirlerinin yerini alması için yalnızca petrol kaynaklarına ve gelirlerine güvenmek için alternatif bir endüstriye şiddetle ihtiyaç duyuyor.

Son söz; Bir yandan İranofobi politikalarının sona ermesi ve Corona krizinin sona ermesiyle İran'ın yeri doldurulamaz turistik cazibe merkezlerinin bir kez daha yabancı turistlerin odağında olması ve İran'a güvenli ve güzel seyahat eden farklı ülkelerden turistler; İran'ın yedi bin yıllık medeniyetinin eserlerinin güzel izlerini görmeleri bekleniyor.

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