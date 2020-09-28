İranlı öğrenciler Dünya Matematik Olimpiyatları'ndan 6 madalya ile döndü

Parlak Yetenekler Ulusal Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 kişiden oluşan İran takımı, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 110 ülke arasında 18.'nciliğe yerleşti.

21-22 Eylül tarihleri arasında sanal olarak Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan bu olimpiyatlarda Alirıza Hakki altın madalya kazanırken, Kiyan Şemsayi, Muhammed Muştakifer ve Ali Mirzayi birer gümüş, Rıza Hüseyni Devletabadi ile Metin Yedullahi ise birer bronz madalya sahibi oldu.

Dünyanın en eski bilimsel olimpiyat oyunu olan Dünya Matematik Olimpiyatları, her yıl lise öğrencileri arasında düzenlenmektedir.

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