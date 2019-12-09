İranlı kız, Kamboçya Matematik Hesaplama Müsabakaları şampiyonu oldu

Daha önce de 4 defa dünya şampiyonu olan Süleymani, aslen İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin Fenuç ilçesindendir.

Dehası ile dikkati çeken Süleymani, 200 matematik sorusunu 8 dakikadan az bir sürede çözme kabiliyetine sahip. İranlı dahi kız BAE ile Malezya'da düzenlenen abaküs şampiyonalarında da şampiyon oldu.

Çabahar Serbest Bölgesi Halkla İlişkiler ve Uluslararası İşleri Dairesi Genel Müdürü Hüsamettin Yusifi konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Yesra Süleymani, Kamboçya müsabakalarındaki şampiyonluğu ile dördüncü defa dünya şampiyon,u olmayı başardı' dedi.

Dahi gençleri desteklediklerine değinen Yusifi, Yesra'yı tam olarak destek kapsamına aldıklarını ve başarılarının devamı için çabalarını sürdüceklerini ifade etti.