Siyonist rejimin çocuk cinayetlerinin sembolü: Şehit El-Dora

Filistin'in 72 yıllık işgali sırasında, Siyonist rejimin ordusu bu topraklardaki insanlara karşı kadınlar, çocuklar ve hatta masum bebekler dahil sayısız suç işlemişse de ancak babasının arkasına sığınan Muhammed El-Dora'nın şehit edilmesi ve bunun medyaya yansıması nedeniyle bu cinayetin görüntüleri hızla küreselleşti.

Bu Filistinli çocuğun şehit olmasından bu yana ve aynı zamanda şehitliğinin yıldönümü sırasında başta Filistin olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde Filistinli kurtuluş grupları ve aktivistlerinin bu ve benzeri cinayetleri kınama programları düzenlenmekte ve şimdi, bu cinayetin fotoğrafı, dünyadaki Siyonist ordunun vahşiliğinin göstergesi olan ünlü görüntülerden biri haline gelmiştir.

Yayınlanan istatistiklere ve bilgilere göre Siyonist rejim, şu ana kadar topraklarında 4.000 Filistinli çocuğu şehit etti ve bunlardan sadece 16'sı 2019' yılında gerçekleşmiştir.

Ağustos 2019'da Dünya Çocukları Savunma Hareketi, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 16 Filistinli çocuğu şehit ettiğini duyurdu.

Bu Hareket, Siyonist rejimi, Filistinli çocukları öldürmek veya kalıcı olarak sakatlamak amacıyla kasıtlı olarak güç kullanmak ve savaş mermileri ateşlemekle suçladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2018 yılında Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporunda, İsrail ordusunun, "protestolar, çatışmalar ve kovalamacalar" sırasında 2.700 çocuğu yaraladığını ve Bu rakamın, son dört yıla göre görülmemiş bir rakam olduğunu duyurdu.

Times gazetesinde de yayınlanan BM yetkilisinin sunduğu rapora göre, İsrail ordusu 2018 yılında 56 Filistinli çocuğu öldürdü ki bu, 2014 yılından beri görülmemiş bir sayıdır.

Filistin Yönetimi Enformasyon Bakanlığı da 2 Haziran 2020 tarihinde Filistinli Çocuk Bayramı (5 Nisan) vesilesiyle istatistikler yayınladı; buna göre son yirmi yılda 3.000 Filistinli çocuk şehit oldu ve on binlerce çocuk yaralandı.

Bu bakanlığın duyurusuna göre, Siyonist militanlar Filistinli çocuklara saldırmaya devam ediyor ve 28 Nisan 2000'deki El-Aksa ayaklanmasının başlangıcından Ekim 2019'un sonuna kadar 3.000'den fazla Filistinli çocuk şehit edildi ve on binlerce Filistinli çocuk yaralandı.

Bu istatistiklere göre,ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail rejiminin başkenti ilan ettiği 16 Aralık 2016'dan 2019'un sonuna kadar,Yüz on dört Filistinli çocuk şehit edildi ve binlercesi yaralandı.

Bu bağlamda, Siyonist rejim 2019'un başından bu yana 18 yaşın altındaki 475 çocuğu ve 2020'nin başından Mart ayına kadar 264 çocuğu gözaltına almıştır ve Şu anda 200 Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor ve Gözaltındaki Filistinli çocukların yüzde doksan beşi, Siyonist sorgulayıcılar tarafından işkence görüyor ve zorla itiraf etmeye zorlanıyor.

Bu bağlamda, her yıl Muhammed El-Dora'nın şehadet yıldönümü vesilesiyle Şehit Muhammed El-Dora Anısına Filistinli Çocuk ve Ergenlerle Uluslararası Dayanışma Zirvesi işgalcilik Karşıtı Uluslararası Ergenler ve Gençler Birliği tarafından ve İslami Şura Meclisi Filistin İntifadası Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği ve bu konuyla ilgili diğer grup ve kuruluşların katılımıyla İran'da ve Lübnan ve Filistin gibi bazı ülkelerde düzenleniyor.

Al-Dora'nın şehit edilmesinin küresel bir etkisi olduğu ve dünyanın farklı ülkeleri ile özgür ve bağımsız şahsiyetler tarafından sayısız kınama yapıldığı göz önüne alındığında,Bu vesileyle Kültür Devrimi Yüksek Konseyi, 1 Kasım 2005'te Halk Kültür Konseyi'nin teklifi üzerine yaptığı toplantıda, her yıl 30 Ekim'i Filistinli Çocuk ve Ergenlerle Dayanışma Günü olarak adlandırdı, böylece bu gün sonsuza kadar halkın zihninde kalacak.