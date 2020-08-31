31 Ağu 2020 19:49
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13 nolu oda isimli İran kısa filmi Hollywoodd yolunda

13 nolu oda isimli İran kısa filmi Hollywoodd yolunda

Tahran, INA- Kesra Tir Seher’in yazıp ve yönettiği ‘’13 olu Oda’’ isimli kısa film 14. Yabancı yarışmasında Hollywood’da düzenlenen The Hollywood First-Time Filmmaker festivaline katılacaktır.

13 dakikalık film Tir Seher’i ilk sinema tecrübesidir ve bir yazarın kendini romanlarındaki kişilerin yerine yerleştirmesinin hikayesini anlatmaktadır.

Film daha önce Londra Lift-Off Global Network Sessions feestivalinde halk jüri ödülü, New York  New York Film Academy festivalinde en iyi jüri özel ödülü ve Hindistan Indogma festivalinin en iyi film ödülünü kazandı.

Film 3 yanabsı festivalde de en iyi müzik, en iyi film ve en iyi tizer ödüllerine aday gösterild.

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2012

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