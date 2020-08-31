13 nolu oda isimli İran kısa filmi Hollywoodd yolunda

13 dakikalık film Tir Seher’i ilk sinema tecrübesidir ve bir yazarın kendini romanlarındaki kişilerin yerine yerleştirmesinin hikayesini anlatmaktadır.

Film daha önce Londra Lift-Off Global Network Sessions feestivalinde halk jüri ödülü, New York New York Film Academy festivalinde en iyi jüri özel ödülü ve Hindistan Indogma festivalinin en iyi film ödülünü kazandı.

Film 3 yanabsı festivalde de en iyi müzik, en iyi film ve en iyi tizer ödüllerine aday gösterild.

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2012