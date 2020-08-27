İran Grossi ziyaretinde iyiniyetini belitti, top UAEK’nın sahasında

Bu ziyaret başlangıçta ABD’nin İran karşıtı yenilmiş politikaları ve batı medyasının propagandası ile gölgelenmek istenildi fakat ziyaret sonunda ortak bir açıklama ile iki tarafın da görüşleri ve istekleri dikkate alındı.

Batı medyası ziyaret öncesi, ziyareti ABD’nin ve Siyonist rejimin İran aleyhindeki baskılar sonucunda gerçekleştiğini iddia etseler de bu konu Grossi tarafında yalanlandı ayrıca ortak açıklamada bunların gerçek dışı olduğunu göstermektedir.

Grossi ziyaretindeki görüşmeler ve müzakereler kendisine İran’ın ABD’nin ve Siyonist rejimin lanse etmeye çalıştığı kanundan kaçan taraf olmadığı bilakis her türlü müzakere ve görüşmeye açık taraf olduğunu isptladı.

İrann her zaman ajansın bazı güçlerin bu kurumu bir araç olarak kullanma isteklerine karşı çıkmış ve ajans ile sürekli hukuki ve teknik işbirliğin yanında hiçbir zaman siyasi baskıları kabul etmeyeceğini göstermiştir.

Bu tutumdan dolayı ajan artık İran’dan kanun dışı istekleri olmaması gerektiğini kabul etti ve bu konu ortak açıklamada da vurgulandı, diğer taraftan İran’ın her zamanki şeffaf tutumu doğrultusunda İran ajansın istediğini iki tesisin denetimine izin vereceği ifade edildi.

Grossi’nin ziyarreti sonucundaki anlaşmalarda, müzakerelerde olduğu gibi iyiniyet ve profesyonel işbirliği çerçevesinde uygulanırsa, bu İran ve ajans arasında yeni bir başlangıç olabilir ve son aylardaki şüpheler ve yanlış anlaşımaları giderebilir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012