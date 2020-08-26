İngiltere, İran ve UAEK arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu bildirdi

Hall, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Bu olağanüstü bir haberdir ve bu ajansın faaliyetlerinin sağlıklı olduğunun göstergesidir. ’’ diye yazdı.

Hall, ülkesinin UAEK Başkanı Rafael Grossi ve takımının faaliyetlerini desteklediğini bildirdi.

Daha önce Rusya Temsilcisi Mihail Olyanov da İran ve UAEK arasındaki anlaşmayı destekleyerek, bu anlaşmannın görüşme politikasının baskı politikasından daha önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

UAEK Başkanı Rafael Grossi’nin iki günlük Tahran ziyareti sonrası taraflar arasında ortak bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada ajansın, İran’ın protokoller çerçevesinde ilan ettiği tesislerin haricinde ek protokol çerçevesinde ulaşmak istediği bir tesis olmadığı belirtildi ve İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin uygulanması konusunda tarafların mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran, bu kapsamda UAEK tarafından belirlenen iki konuma gönüllü olarak erişim sağlayacak ve bu sorunları çözmek için UAEK'nın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştıracak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ajansın ise İran tarafından belirtilen tesislerin haricinde herhangi bir konuma erişim izni talebi olmadığı vurgulandı ve ajansın bilgilerin korunması yönündeki kaygılarını dikkatli bir şekilde dikkate alacağı ifade edildi.

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2012