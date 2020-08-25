Zarif: UAEK ile normal ilişkiler istiyoruz

Zarifi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UAEK Başkanı Rafael Grossi ile çok yapıcı bir görüşmede bulunduğunu elirterek, ‘’ İran tam olarak şeffaftır, UAEK denetimlerinin yüzde 92’si İran’da yapılmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, bazılarının bu şeffaflığı, tamamlanmış konuları yeniden açmak için baskı uygulamak istediklerini belirterek, İran’ın UAEK ile normal ilişkiler istediğini söyledi.

Zarif, bugün Grossi ile yaptığı görüşmede İran’ın ajans ile uluslararası kurallar çerçevesinde işbirliğini devam etmek istediğini belirterek, ajansın tarafsızlık ve profesyonelliğini koruması gerektiğini söyledi.

Zarif, İran ve ajans arasındaki işbirliğinin uluslararası taahhütler ve teknik konular çerçevesinde olduğunu belirterek, ajansın da onayladığı gibi iki taraf arasında en fazla işbirliğinin mevcut olduğunu ve bunun aynı şekilde devam edebileceğini söyledi.

Grossi de ajansın görevlerini tarafsızlık ve profesyonellik çerçevede yaptığını belirterek bunların sadece teknik çerçevede olduğunu söyledi.

Grossi iki tarafın geçmişte olan işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu belirterek, mevcut bazı sorunları aşarak bu işbirliğinin devam edebileceğini söyledi.

Grossi, ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile de bir görüşme yaptı.

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2012