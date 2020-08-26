Ruhani: KOEP’in korunması gerektiğini teknik açıdan dünyaya açıklayınız

İran ve ajans arasındaki işbirliğinin her gün artması temennisinde bulunan Ruhani, ajansın teknik ve uzmanlık ve İran’ın isteğe bağlı olarak uyguladığı ek protokol ile ilgili sorumluluklarının yanında KOEP ve korunması ile ilgili de önemli sorumluluk taşıdığını söyledi.

Ajansın İran için önemli bir kurum olduğunu ifade eden Ruhani, Grossi ziyaretinin mesajının İran’ın protokoller çerçevesinde eskiden olduğu gibi işbirliğine hazır olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

KOEP’in önemli anlaşma olduğunu ve bölge ile dünya’da huzur yarattığını belirten Ruhani, Amerika’nın nedensiz şekilde anlaşmadan çekildiğini fakat iki sene geçtikten sona ABD’nin nedenli hata yaptığını anladığını söyledi.

Uluslararası camia ve İran’ın KOEP’in korunması için çalıştığını fakat ABD ve bir iki ülkenin KOEP’in tahribi yönünde çalıştığını ifade eden Ruhani, ajansın bu önemli anlaşmanın korunması gerektiği yönünde dünyaya açıklamada bulunmasını istedi.

İran’ın yeminli düşmanları olduğunu ve bunların her zaman sorun yaratmak istediğini ifade eden Ruhani, bunların hem nükleer silahları olduğunu hem de ajansla işbirliği yapmadıklarını söyledi.

Grossi ziyaretinde iyi bir anlaşma sağlandığını ifade eden Ruhani, bunun sorunların nihai çözümü için doğru yolda hareket ermesine yardımcı olacağını söyledi.

Grossi de ziyaretinde varılan anlaşmadan memnuniyetini dile getirerek, İran ve ajans arasındaki ilişkilerin daha çok gelişmesine vurgu yaptı.

Grossi, ‘’ KOEP kelimenin tam anlamıyla önemli bir başarı ve tüm taraflar için büyük bir kıstastı ve onu korumak için üzerimize büyük görev verilmiştir. ‘’ dedi.

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2012