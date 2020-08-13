İran ve Azerbaycan Enerji Bakanları görüştü

Şahbazov görüşmede İran ve Azerbaycan’ın enerji alanındaki işbirliğine değinerek, elektrik değişimi ile ilgili anlaşmanın 2020 yılının sonuna kadar uzatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülkenin Aras Nehri üzerindeki Kız kalesi ve Huda Aferin barajlarının yapımı ve Ordubad elektrik santrali yapımını görüşerek bu konularda yakın zamanda teknik heyetlerin görüşmesini kararlaştırdılar.

Görüşmede ayrıca Rusya Enerji Koridoru konusu gündeme geldi ve bunun İran ile Azerbaycan için önemine vurgu yapıldı.

Taraflar görüşmede ayrıca İran-Azerbaycan ve Türkiye’nin elektrik enerjisi ile ilgili ortak işbirliği hakkında görüş alış verişinde bulundular.

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2012