Uluslararası Hareket Festivali'ne 127 ülkeden temsilciler katıldı

El-Zehr Üniversitesi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Hareket Festivali'nde konuşan Gaffari, festivalin El-Zehra ile Beheşti üniversitelerinin iş birliği ile gerçekleştiğini söyledi.

Bu festivalin Mart 2020'de Tebriz'de gerçekleşmesini planladıklarını dile getiren Gaffari, korona salgını nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Uluslararası Hareket Festivali Sekreterliği'ne 1548 bilimsel eserin gönderildiğine değinen Gaffari, festivale 100 üniversitenin yanı sıra 127 ülkeden 30 bin eserin katıldığını belirtti.

Bu kadar uluslararası eserin festivale gönderilmesinin İran üniversitelerinin dünyada takip edildiği anlamına geldiğini kaydeden Gaffari, bunun öğrenci ve bilim derneklerine borçlu olduklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası Hareket Festivali, öğrenci bilim dernekleri arasında motivasyonun artırılması ve inovatif fikirlerin desteklenmesi amacıyla her yıl düzenli olarak İran'da düzenlenmektedir.

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