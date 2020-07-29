İran'da 40 bin yabancı öğrenci öğrenim görmektedir

İRNA’ya konuşan Alizade, ‘Uluslararası öğrencileri çekmek için rakip ülkelerimizle kıyasıya rekabet etmekteyiz. Türkiye'yi geçebilirsek, bölgedeki ana konuma ulaşacağız. Bugün, uluslararası öğrencileri çekmek için Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya ile yakın bir rekabet içerisindeyiz ve bu koşulları sürdürmeli ve güçlendirmeliyiz’ ifadesini kullandı.

Önümüzdeki akademik yılda İranlı olmayan öğrencilerin çalışma yöntemi ile ilgili konuşan Alizade, 'İran'da okumakta olan yabancı öğrenciler 129 farklı milliyetten gelmekteler ve Farsça diline aşina olan uluslararası öğrenciler kriterlere uygun olarak kabul edilir. Farsça öğrenmesi gereken yabancı öğrencilere sanal olarak üniversitelerin Farsça eğitim merkezleri tarafından eğitim verilir’ diye belirtti.

Alizade, ‘Yabancı öğrenciler İran'a sağlık standartlarına uygun olarak girebilir ve eğitimlerine devam edebilirler. Şu anda, ülkede yaklaşık 40 bin yabancı öğrenci öğrenim görüyor, bazıları korona salgını nedeniyle ülkelerine döndü’ diye ekledi.

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