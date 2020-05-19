Yabancı öğrencilerin İran'da eğitim alma sebepleri

Dünyada halihazırda 6 milyon yabancı öğrencinin eğitim gördüğüne dikkati çeken Sıddiki, Batı ülkelerin yabancı öğrenci sayısındaki payının yüzde 57, Doğu ülkelerin yüzde 20 ve yeni eğitim bloklarının payının %10 olduğunu açıkladı.

İran'daki yabancı öğrencilerin coğrafya kategorisinde sıralandığının altını çizen İranlı yetkili, İran'a gelen uluslararası öğrencilerin Fars Dili ev edebiyatı, İslam Felsefesi ve İrfan gibi bölüm ve alanları tercih ettiğini söyledi.

Korona sonrası dönemde uluslararası öğrencilerin uzaktan kabulünün de devreye girebileceğine işaret eden Sıddiki, bunun için yasa ve kurallarda değişikliğe gidilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Yabancı öğrenci eğitim alanında eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiğine değinen Sıddiki, korona sonrası dönem için Farsça'yı uzaktan öğretmek, uzaktan öğretim için 5 yıllık bir plan yapmak ve gerekli altyapılara sahip ünievrsiteler odağında ulusal bir konsorsiyumun oluşturulması gibi eylemlerin yapılmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

İran'da halihazırda 40 bin civarında uluslararası öğrenci yüksek öğrenimine devam etmektedir.