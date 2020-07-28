İran'ın en yaşlı öğrencisi

Fars Dil ve Edebiyatı bölümünde okuyan Kerimi, bilim öğrenme konusunda yüksek gayret ve motivasyonlu İranlılardan biridir.

1934 Tebriz doğumlu Kerimi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans derecesinde Meşhed Firdevsi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Kazvin Üniversitesi'nde bu bölümde yüksek lisans eğitimi görmektedir.

Kerimi hayatı ile ilgili şu cümleleri kuruyor:

'Demiryolları Şirketi'nden 40 yılı aşkın bir süredir emekliyim. Evde oturan ve vaktini boş geçiren insanlardan değilim ve gençlere tavsiyem, gelişme ve büyümek için herhangi bir adım atmaktan geri durmamalıdır.

Yapamam, bilmiyorum ve olmaz gibi kelimeleri dile getirmemek gerekir, zira insanlar ve özellikle gençler, herşeyi yapabilirler.'

Halihazırda İran üniversitelerinden yarısından fazlası kadınlardan oluşan 3 milyon 700 bin öğrenci eğitim görmektedir.

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