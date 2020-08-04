İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 97'si ülke içinde üretilmektedir

Bugün İslami Şura Meclisi milletvekilleri ile düzenlendiği bir toplantıda konuşan Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammedrıza Şanesaz, burada yaptığı açıklamada, 'Geri kalan yüzde 3 oranındaki ilaçlar, tüketim amaçlıdır. Bunlardan yaklaşık yarısı, yakında dünya ilaç ağına sürülmüş ve biz bir süre sonra bu ilaçları ülke içinde üretebiliyoruz. Bu nedenle ve yerli üretime önem vermemiz açısında, halkın ihtiyaç duyduğu ilaçların sağlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır' dedi.

Bazı Batılı firmaların özel ilaçları sağlamakla ilgili engeller törettiklerine değinen Şanesaz, 'Düşmanlar, bazı özel ilaçlarda stoklama yaparak sorun yapmaya çalışsa da yerli imkanlara dayaranak bu sorunu çözmeye çalışmaktayız' diye belirtti.

İslami Şura Meclisi milletvekilleri de bu toplantıda yaptıkları açıklamada, İran ilaç sanyiinde yaşanan gelişmelerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerel, halkın ilaç güvenliğinin korunması ve ilaç temin ve üretimi ile ilgili stoklamanın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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