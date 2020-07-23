Tahati Revançi: Gıda ve ilaç ithalatı hala Amerikan ambargolarının hedefindedir

Tahti Revançi, Russia Today’e yaptığı açıklama, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili mevcut karmaşık durumdan Amerika’nın sorumlu olduğunu zira Amerika’nın KOEP’ten ayrılarak müzakere masasını terk ettiğini söyledi.

İran’ın Fars Körfezinde tankerlere saldırdığı yönündeki iddiaları reddeden Tahti Revançi, bunların mesnetsiz iddialar olduğunu ve bugüe kadar bu yönde bir delil sunulmadığını söyledi.

Tahti Revançi, İran ve Çin ilişkileri ile ilgili, iki ülkenin doğal müttefik olduğunu ve onların işbirliğinin her iki tarafın stratejik menfaatleri doğrultusunda olduğunu söyledi.

General Süleymani’nin Amerikan güçleri tarafından bir terör eylemine kurban gittiğini ifade eden Tahti Revançi, bu terörün Amerika’nın teröristlere en büyük hediyesi olduğunu söyledi.

IŞİD ve müttefiklerinin bu terörden dolayı memnuniyeti ve mutluluğuna işaret eden Tahti Revançi, General Süleymani’nın radikal akımlarla etkili mücadele yöntemleri bildiğini söyledi.

İran’ın Fars Körfezi bölgesindeki komşularıyla işbirliği iradesine değinen Tahti Revançi, bu doğrultuda geçen Sene Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Umut isimli barış planının sunulduğunu söyledi.

Irak Başbakanının Tahran ziyaretine değinen Tahti Revançi, İran ve Irak arasında tarihi ve geleneksel bağlar olduğunu ve Amerika’nın yaptıklarının İran ve komşuları ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

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