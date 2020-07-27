Korona tedavisinde kullanılan aktemra ilacı İran'da üretildi

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhammedi, 'Remdesivir'e ilaveten, ABD Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada actemra ilacının koronaya yakalanan hastaların tedavi sürecinin azalması ve iyileşmelerinde etkili olduğu ifade edilmiştir' dedi.

Actemra'nın İran ilaç piyasasına girmedğini ve sadece daha önce Çin tarafından verilen bir yardımda sınırlı sayıda İran'a ithal edildiğine değinen Muhammedi, bu ilacın hastanelerde kullanıldığını kaydetti.

Romatizmanın tedavisinde kullanılan actemra ilacının deri altı enjekte türünün halihazırda bir İran ilaç firmasının ürettiğine işaret eden Muhammedi, 'Bu ilacın damar yolu ile zerk edilen türü, korona hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır. İlacın laboratuvar örneği üretilmiş ve hatta geçen hafta bile ülkemizin ilaç listesine alındı' değerlendirmesinde bulundu.

Actemra, orta ve ileri derece romatoid artrit (RA) yani iltihaplı eklem romatizması olan ve metotreksat gibi hastalığın seyrini değiştiren antiromatizmal ilaçlara cevap vermeyen hastalar için onaylanan bir ilaç. Doktor kontrolunda kullanılması gereken Actemra’nın ciddi yan etkileri de mevcut. Actemra, hastanın bağışıklık sistemini etkileyebilir. Hastayı enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir veya mevcut enfeksiyonun ağırlaşmasına yol açabilir. Actemra kullanan bazı hastaların bu enfeksiyonlardan dolayı öldüğü kaydediliyor.

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