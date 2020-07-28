İran turizm alanında yabancı işbirliğini desteklemekte

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Seul 2021’e İranlı gençlerin etkisi isimli toplantıda konuşan Teymuri, Asya ülkelerinin İran turizm işbirliğinde önceliği olduğunu hatırlatarak, Seul 2021 turizm oturumunda 40 Asya ülkesinin temsilcisinin bulunması kapasitesinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

2021 yılında Uluslararası Gençler ve Dünya Barışı Seul’de düzenlenecektir. Toplantının Seul’de düzenlenmesi kararı Tebriz’de düzenlenen ilk toplantıda alınmıştı.

Seul toplantısı 40 Asya ülkesinin temsilcileri ve gençler, ekonomi ve turizm, Asya’da gençler ve sinema, şehir diplomasisi, gençler ve gelişme ve terörizmle mücadele başlıkları altında düzenlenecektir.

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2012