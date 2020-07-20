Zarif: Tüm Iraklılarla güçlü ilişkiler, İran dış politikasının eksenidir

Zarif, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak, Irak ziyareti hakkında bilgi verdi.

Zarif, Kuzey Irak ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek, Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştüğünü bildirdi.

Zarif, tüm Iraklılarla güçlü ilişkilerin İran dış politika eksenlerinden biri olduğunu belirterek, ‘’Komşularımız bizim önceliğimizdir. ‘’ diye yazdı.

Zarif Pazar Sabahı siyasi bir heyet başkanlığında Bağfat’a gitti ve aynı günün akşamında Erbil’e doğru hareket etti.

Zarif, Neçirvan Barzni’nin resmi daveti üzerine Erbil’i ziyaret etti ve Neçirrvan Barzani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Irak Kürt Bölgesinin İran için önemli olduğunu belirtti.

Neçirvan Barzni de İran’ın Irak ve Kürt bölgesine yaptığı yardımları unutmayacaklarını söyledi.

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