İran ile UNICEF arasındaki iş birliği gelişecek

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Enerji Bakanlığı Uluslararası İşler Danışmanı Muhammed Ali Ferehnakiyan ile UNICEF İran Temsilcisi Mendip Obrian arasında imzalanan bu protokole göre, ikili arasındaki iş birliğinin gelişmesi gerektiği vurgulandı.

İş birliği protokolü imza töreninde, İran'da geçen yıl yaşanan sel felaketlerinin sonuçlarının azaltılması yönünde gerekli ekipmanların ithalatı, Gülistam ev Ahvaz köy bölgelerinde su ve kanalizasyon sistemlerinin dirençli hale getirilmesi projesi ve İranlı çocuk ve kadınların su ve elektrikte verimliliğin artması konusundaki eğitim dönemlerinin düzenlenmesi gibi konular görüşüldü.

Taraflar bu görüşmede ayrıca su ve elektrik tesisatında çevresel meselelerin gündeme alınması, su kaynaklarının yönetiminde kapasite artırımı ve doğal afetlerde destek programları gibi konuları masaya yatırdı.

UNICEF bu ptorokol uyarınca BM kalkınma destekler çerçevesinde İran'a yardım etmeyi taahhüt etti. Bu yardımlar arasında teknik destek, mali yardımlar, mal, teçhizat ve ekipman sağlanması, taşıma, araştırma projeleri, danışmanlık ve değerlendirme, eğitim ve insan kaynaklarını destekleme programları gibi konular yer almaktadır.