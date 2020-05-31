İki İran belgeseli ABD Arkeoloji Festivali'nde ödüle layık görüldü

İran Belgesel ve Deneysel Sinema Yayma Kurumu Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılki festival korona salgını nedeniyle sanal olarak düzenlendi. Festivalin tüm etkinlikleri çevrimiçi olarak yapıldı.

İranlı Behmen Nurayi'nin jüri üyesi olduğu bu yılki festivalde çeşitli ülkelerden 26 belgesel, en iyi ödülleri kazanmak için yarıştı.

Ferşad Feriştah Hikmet'in çektiği Hafız ile Goethe belgeseli, en iyi film müziği ödülünü elde etti. Sasan Mühibbi'nin müziklerini yaptığı belgeselin yanı sıra Cevad Vatani'nin çektiğini Vers belgeseli de bu festivalin jüri özel ödülünü kazandı.

17. ABD Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Festivali n iyi film ödülü ise Brunikel Mağarasının Sırrı isimli belgesele verildi.