Erzurum Belediyesi, korona salgınıyla mücadele etmek için Urmiye'ye sağlık malzemesi göndermeye hazır

Urmiye Belediye Başkanı Muhammed Hazretpur ile çevrimiçi videolu görüşen Sekmen, Erzurum ve Urmiye'nin kardeş şehirler olduğunu ve hastalıklarla mücadele etmek için deneyimlerini paylaşmaları gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs hastalığının Ramazan ayının sonuna kadar Erzurum'da kontrol altına alınmasının beklendiğini belirten Sekmen, virüsün yayılmasını da içeren kısıtlamaların ardından Erzurumlu vatandaşların sadece belediye yetkililerinin izni ile işe gidebildiğini ve 250 TL'lik kredi kartları sahiplerinin tüm hipermarketlerden sigara hariç her türlü ürünü satın alabileceklerini kaydetti.



Urmiye Belediye Başkanı Hazretpur da bu videolu görüşmede yaptığı açıklamada, Ramazan ayının gelişinden dolayı Erzurumlu mevkidaşını tebrik ederek, Urmiye Belediyesi'nin salgınla mücadele konusunda attığı adımlar hakkında bilgi verdi.



Hezretpur, İran'ın korona virüsle mücadelesinin önündeki en büyük engellerden birinin ABD'nin tek taraflı yaptırımları olduğunu sözlerine ekledi.