İran filmine ABD'den ödül

İranlı yönetmen Puriya Eştehardi’nin yönettği Zamansız isimli film, ABD'deki 32. Uluslararası Dallas Alternatif Film Festivali'nin uzun metrajlı filmler bölümünde en iyi film ödülünü kazandı.

Zamansız daha önce de ABD'nin Kansas kentinde düzenlenen Uluslararası Film Yarışmaları'nın uluslararası sinema dalında en iyi film ödülüne değer görülmüştü.

Zamansız halihazırda ABD'nin en eski film festivali sayılan Columbus Film Festivali'nde gösterime girmiş ve sinemaların açılışından sonra İran'da da seyirci ile buluşacak.

İman Afşar, Şayan Afşar, Eyüb Afşar, Mehsa Naruyi, Ava Azerpir, Mollabahş Reisi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, kız kardeşinin düğün töreninin arifesinde sigara içtiği nedeniyle izni iptal edlen Hamin isimli Beluç bir askerin çocukluğundan şu ana kadarki hayat hikayesini odağına almıştır.