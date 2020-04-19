Bigah (Zamansız) isimli İran filmi, Amerikan film festivali ödülünü kazandı

İranlı yönetmen Puriya Eştehardi’nin yönettği “Zamansız” isimli film, ABD'nin Kansas kentinde düzenlenen Uluslararası Film Yarışmaları'nın uluslararası sinema dalında en iyi film ödülüne değer görüldü

Zamansız halihazırda ABD'nin en eski film festivali sayılan Columbus Film Festivali'nde seyirci ile gösterimde ve sinemaların açılışından sonra İran'da da seyirci ile buluşacak.

İman Afşar, Şayan Afşar, Eyüb Afşar, Mehsa Naruyi, Ava Azerpir, Mollabahş Reisi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, kız kardeşinin düğün töreninin arifesinde sigara içtiği nedeniyle izni iptal edlen Hamin isili Beluç bir askerin çocukluğuunda şu ana kadarki hayat hikayesini odağına almıştır.