Kazvin yabancı yatırım çekme açısından İran'da üçüncü il konumunda

Kazvin'in Tahran ve Rezevi Horasan'ın ardından yabancı yatırımda üçüncü olduğuna dikkati çeken Kubadi, yabancı yatırımda başı çeken bu üç ilin sırasıyla 18, 12 ve 6 yatırım projesinin yürürlükte olduğunu ifade etti.

Kazvin'de yabancı yatırım nedeniyle Avrupa ve Asya'dan 18 ülkenin il saanyi sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getiren yetkili, bunun ilde ekonomik büyüme ve istihdama olumlu katkı sağladığını bildirdi.

Kazvin İran takviminde yılın ilk 6 ayında (21 Mart- 22 Eylül 2019 arası) yabancı yatırım çekme açısından İran illeri arasında dördüncü sırada yer alıyordu.

Başkent Tahran'ın batısında bulunan tarihi Kazvin ilinde 3500 sanayi ve 2500 tarım üretim birimi faaliyet göstermektedir.