Doğu Azerbaycan'dan 310 milyon dolar değerinde tarım ürünleri ihracatı yapıldı

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakırzade, ürünlerden yüzde 67'nin bahçe ürün olduğunu, bunlardan yarısını kuru üzüm oluşturduğunu ifade etti.

Doğu Azerbaycan ilinden yapılan ihracatın yüzde 12.5'inin tarım ürünleri olduğuna dikkati çeken Bakırzade, İran'ın toplam tarım ürünü ihracatındaki paylarının yüzde 4.5 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Doğu Azerbaycan'ın tarım ürünleri üretim kapasitesinin yıllık 5 milyon ton olduğunu dile getiren Doğu Azerbaycan Tarım Cihadı Kurumu yetkilisi, ilde üretilen tarım ürünlerinin yıllık bazda yüzde 70'lik payının il içinde tüketildiğini, geri kalan yüzde 30'luk kısmının diğer illerle yurt dışında 50 civarında hedef pazara ihraç edildiğini kaydetti.

Bu yıl ihracat miktarının artmasının Irak ve Afganistan'a yapılan ihracat artışından kaynaklandığını belirten Bakırzade, 'Doğu Azerbaycan tarım ürünlerinden 4 milyon tonu için dönüşüm ve tamamlayıcı sanayii kurulmuştur. bunlar bu ürünleri ihracatında ve katma değer sağlamasında büyük aktkıda bulunmuştur' değerlendirmesinde bulundu.

1 milyon 200 bin hektar kadar tarım arazisi bulunan Doğu Azerbaycan'da bu araziden 74 hektarının bahçelerden oluştuğu bilinmektedir. Doğu Azerbaycan'da yıllık olarak 5 milyon ton civarında tarım ürünü üretilmektedir.