İranlı jimnastikçi dünyanın en iyi 4 jimnastikçisi arasında

Dünya Jimnastik Federasyonu'nun son sıralamasına göre Milli jimnastikçimiz Keyha, daha önceki 5. sıradan bir basamak yükselerek 4.'lüğe yükseldi.

Avustralya'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'nda 63 puan kazanan Keyha, bu şampiyonada dördüncü olmayı başardı.

Öte yandan diğer sporcumuz Mehdi Ahmed Küheni de Avustralya şampiyonasında gümüş madalya kazandı ve dünyanın 13.' jimnstikçi unvanını elde etti.

Halihazırda Türkiye'de hazırlık kapmında bulunan iki sporcumuz, Bakü'de düzenlenecek Dünya Jimnastik Şampiyonası'n katılacak.