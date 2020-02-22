2 İranlı kadın, Uluslararası Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri ödüllerine aday

Uluslafrarası Binicilik Federasyonu, İran Binicilik Federasyonu üyesi Mina Ferahani'yi 2020 yılında kadın sporunda aktif bir kadın olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne tanıttı.

Öte yandan diğer İran Binicilik Federasyonu Gaziler ve Engelliler Binicilik Komitesi Başkanı Gazale Muntazam da Uluslararası Parakimpik Komitesi'nce verilecek ödül için adaylar arasında yer aldı..

Mina Ferahani'nin at üzerinde jimnastik sporunda aktif rol aldığını ve bu sporun gelişmesine katkı sağladığı açıklanırken, Gazale Muntazam'ın İran Parabiniciliği sporundaki aktif ve etkin rolüne dikkat çekildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Parakimpik Komitesi'nin Mart ayında adaylar arasında en iyilere ödülleri vereceği bildirildi.