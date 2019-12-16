İranlı fotoğrafçı Kırgız Fotoğraf Festivali'nden altın madalyaya değer görüldü

Uluslararası Filarmoni Fotoğraf Festivali, Asya Fotoğrafçılar Birliği tarafından Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Amerikan Fotoğrafçılar Birliği (PSA) himayesinde Kırgızistan'daki Focus Kuruluşu'nun desteğiyle birlikte gerçekleştirildi.

Açık monokrom, açık renk, portre, insanlar, çocuk ve müzik olmak üzere 6 bölümden oluşan festivalde Behram Bayat "Müzik" bölümünde altın madalya aldı.

İranlı fotoğrafçı, festivalin Halk ve Müzik Ödülleri'nde de 2 onur ödülüne değer görüldü.

Zencanlı Behram Beyat, İran'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 30'dan fazla karma sergide yer alarak, ulusal ve uluslararası festivallerde çeşitli unvanlar ve ödüller kazandı.