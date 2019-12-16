16 Ara 2019 14:16
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News Code: 83596176
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İranlı fotoğrafçı Kırgız Fotoğraf Festivali'nden altın madalyaya değer görüldü

İranlı fotoğrafçı Kırgız Fotoğraf Festivali'nden altın madalyaya değer görüldü

Tahran, İRNA- İranlı genç fotoğrafçı Behram Bayat Kırgızistan'da düzenlenen Uluslararası Filarmoni Fotoğraf Festivali'nde (FIAP) altın madalya kazanmayı başardı.

Uluslararası Filarmoni Fotoğraf Festivali, Asya Fotoğrafçılar Birliği tarafından Uluslararası Fotoğraf  Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Amerikan Fotoğrafçılar Birliği (PSA) himayesinde Kırgızistan'daki Focus Kuruluşu'nun desteğiyle birlikte gerçekleştirildi.

 Açık monokrom, açık renk, portre, insanlar, çocuk ve müzik olmak üzere 6 bölümden oluşan festivalde Behram Bayat "Müzik" bölümünde altın madalya aldı.

İranlı fotoğrafçı, festivalin Halk ve Müzik Ödülleri'nde de 2 onur ödülüne değer görüldü.

Zencanlı Behram Beyat, İran'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 30'dan fazla karma sergide yer alarak, ulusal ve uluslararası festivallerde çeşitli unvanlar ve ödüller kazandı.

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