Ünlü Louvre Müzesi'nde 'İran'ın Arkeoloji Kalbi: Siyelk' semineri düzenlendi

İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi'nin de katıldığı konferansta Fransız yetkililerle İran yetkilileri arasında arkeoloji çalışmaları alanındaki iş birliğinin artırılması konusu ele alındı.

Açılış töreninin Louvre Müzesi Eski Doğu Departmanı Müdürü Marcel Pick'in yapıtığı seminerde İran Mirası Kurumu Müdürü John Cortis, bu kurumun İranlı eşbaşkanı Alirıza Restgar ve Berlin Müzesi Müdürü Barbara Helwing birer konuşma yaptıç.

Geçtiğimiz yıl Londra'da ilki düzenlenen 'İran'ın Arkeoloji Kalbi: Siyelk' seminerin üçüncü ve dördüncüsünün sırasıyla 2020'de Almanya'da ve 2021'de İran'da yapılması kararlaştırıldı.

Siyelk Tepesi, İsfahan'ın merkezinde, İran'ın merkezinde, Fin Bahçesi yakınında, Kaşan şehrinin bir banliyösünde büyük bir antik arkeolojik sit alanıdır. Bu bölgede yaşayan kültür, Zayende Nehri Kültürü ile ilişkilendirilmiştir.

İran'ın Kültürel Miras Örgütü, Louvre ve Institut Francais de Recherche en İran kurumu arasında yapılan ortak bir çalışma ayrıca, Siyelk'teki en eski yerleşim yerlerini M.Ö. 6000-5500 yıllarına kadar olduğunu doğrulamıştır.

Siyelk ve etrafındaki tüm alanın, bugün hala devam etmekte olan yakındaki büyük su kaynaklarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Süleyman'ın Çeşmesi olarak adlandırılan pınardan bu bölgeye binlerce yıldır yakındaki dağlardan su getiriyor.

Siyelk Tepesi, üç dönem boyunca (1933, 1934 ve 1937) Roman Ghirshman ve eşi Tania Ghirshman başkanlığındaki bir ekip tarafından kazıldı. 2008'den beri Hasan Fazeli liderliğindeki ve Durham Üniversitesi'nden Robin Coningham'ın desteklediği bir İran ekibi kuzey höyükte 6 Geç Neolitik mezar bulmaya çalışmış.



Orijinal kazıdaki eserler çoğunlukla Louvre'da sona ererken, bazıları British Museum'da, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde ve İran Ulusal Müzesi'nde ve özel koleksiyonerlerin elinde bulunabilir.



Bu eserler bazı çok ince boyalı çanak çömleklerden oluşuyordu.