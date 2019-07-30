Parsabad Moğan aşiretlerinin Sabalan dağı eteklerindeki hayatı

İldeki göçebe aşiretler 12 bin 800 aileden oluşmakta ve 66 bin 500 kişiyi kapsamaktadırlar, bu nüfus, İran’daki tüm göçebe aşiretlerin yüzde 6.5’luk kısmını oluşturmaktadır.

Aşiretler iki büyük Şahseven ve Karadağ aşireti ve bağımsız iki büyük aile olan Şatranlu ve Fuladlu’dan oluşmaktadır. Aşiretler kendi aralarında 45 büyük aileden oluşmaktadır. Bu ailelere bölgede Tayfa denilmektedir. Bu aileler de 575 kışlak, 237 yayla ve 1527 oba’da yaşamaktadır.

Aşiretlerin geçimi hayvancılık ve el dokuma kilim ve halıdan oluşmaktadır. Aşiretler yılda 10 bin 500 ton kırmızı et, 43 bin 500 ton süt, 1500 ton yün, 5400 ton peynir üretmektedir.

Aşiretler her sene 23 bin metre kare halı, kilim ve cecim üretmekte ve bu aşiretlerin ürettiği yıllık ekonomik değer 150 milyon doların üzerindedir.

Parsabas aşiretleri Bahar sonunda Karadağ yaylası veya Meşkinşehr, Erdebil, Nir, Sereyin ve Sarap kentlerinin etrafında Sebelan dağı eteklerine göç etmekteler ve sonbahar aylarında ilk kar yağana kadar yaylalarda kalmaktadırlar.

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2012