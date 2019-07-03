Senendec’de Kürt asıllı tanınmış simaları bir araya geldi

İran sanatının parlayan yıldızları Bijen Kamkar, Kutbettin Sadıki, Şehhram Nazıri, Meryem Bubani, Keyhan Kelhor ve niceleri bugün Senendec kentinde büyük bir kongre çerçevesinde bir araya geldiler.

Düzenlenen kongreden önce Pazar akşamından itibaren şiir, konser geceleri düzenlendi. Düzenlenen konserler onbinlerce tarafından izlendi .

Kongrenin hazırlıkları bir sene önceden başladı ve bu doğrultuda üniversite hocaları ve uzmanlardan oluşan 6 çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma gruplarının titiz çalışması sonucu 7 ay önce kongreye davet edilecek kişilerin isimleri belirtildi ve bu kişilere davetler gönderildi.

Kongreye Kürt müziğinin efsane ismi Mezher Haligi de katılmaktadır ve kendisi 38 sene sonra Başmak kara sınırından Süleymaniye valisi ile birlikte İran’a ayakbastı ve Kürdistan valisi ve yerel yetkililer tarafından karşılandı.

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2012