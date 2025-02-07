7 Şub 2025 16:01
Journalist ID: 5630
News ID: 85743472
T T
0 Persons

Ekler

Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım emrini verdi

7 Şub 2025 16:01
News ID: 85743472
Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım emrini verdi

New York, İRNA - ABD Başkanı Donald Trump, yerel, İsrail rejimine destek olmak amacıyla Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesi yayınladı ve aynı anda rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunmasıyla eş zamanlı olarak bu kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray, Perşembe akşamı yerel saatle yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın sözlerini aktararak "Ben, Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Roma Statüsü uyarınca kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Amerika'ya ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuka aykırı ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu beyan ediyorum." ifadesine dikkat çekti.
Açıklamada "Uluslararası Ceza Mahkemesi, hukuki bir dayanağı olmaksızın ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefikleri üzerinde yargı yetkisini üstlenmiş ve ön soruşturmalara başlamıştır ve İsrail (rejimi) Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında asılsız tutuklama emirleri çıkararak gücünü daha da kötüye kullandı." ifadeleri yer alırken devamında Trump'ın "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail üzerinde yargı yetkisi yoktur; çünkü bu ülkelerden hiçbiri Roma Statüsü'ne taraf veya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değildir. Bu ülkelerin hiçbiri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımamıştır ve her ikisi de savaş yasalarına sıkı sıkıya bağlı ordulara sahip dinamik demokrasilere sahiptir." şeklinde kullandığı ifadesi aktarıldı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .