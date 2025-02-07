Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım emrini verdi

Beyaz Saray, Perşembe akşamı yerel saatle yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın sözlerini aktararak "Ben, Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Roma Statüsü uyarınca kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Amerika'ya ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuka aykırı ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu beyan ediyorum." ifadesine dikkat çekti.

Açıklamada "Uluslararası Ceza Mahkemesi, hukuki bir dayanağı olmaksızın ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefikleri üzerinde yargı yetkisini üstlenmiş ve ön soruşturmalara başlamıştır ve İsrail (rejimi) Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında asılsız tutuklama emirleri çıkararak gücünü daha da kötüye kullandı." ifadeleri yer alırken devamında Trump'ın "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail üzerinde yargı yetkisi yoktur; çünkü bu ülkelerden hiçbiri Roma Statüsü'ne taraf veya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değildir. Bu ülkelerin hiçbiri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımamıştır ve her ikisi de savaş yasalarına sıkı sıkıya bağlı ordulara sahip dinamik demokrasilere sahiptir." şeklinde kullandığı ifadesi aktarıldı.