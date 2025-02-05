Trump, İran karşıtı belgeyi imzaladı, İran cumhurbaşkanıyla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

İlk başkanlık döneminde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı azami baskı politikası uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, ikinci yönetiminde İran'a ilişkin bir belge imzalayıp bu başarısız politikayı sürdürdükten sonra, bu seçeneğin (azami baskı) kullanılmasına gerek kalmayacağını umduğunu bir kez daha iddia ederek "İran ile bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Trump ABD'nin İran'la bir anlaşmaya varıp varamayacağını araştıracağını söylerken Washington'un İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah üretmeye yakın olduğu yönündeki iddialarını tekrarlayarak "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerekir. İran'a çok fazla baskı uygulamak istemiyoruz." İfadesini öne sürdü.

Trump ayrıca "Eğer İran beni öldürmek isterse, beni öldürmeye niyetlenirse, biz onları yok ederiz. Bunu yaparlarsa kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacağına dair emir verdim." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı ayrıca "İran'ın barış istediğini düşünüyorum.Sizce artık yeteri kadar tahammül etmediler mi?" dedi.

Trump, İsrail rejimi Başbakanı'nın kendisinden İran'a karşı güç kullanmasını istemesi halinde ne yapacağına ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçındı ve başbakanın ne söyleyeceğini bilmediğini söyledi.