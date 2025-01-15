Tahran Üniversitesi, Uluslararası CERN Enstitüsü üyesi oldu  

Tahran Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı CERN çalışma grubunun bir üyesi olan Kazım Azizi, bu uluslararası bilimsel kurumu tanıtarak “CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ve dünyanın en büyük bilimsel laboratuvarıdır. Avrupa ülkeleri CERN'in ana üyeleri arasında yer alıyor, ancak 70'ten fazla ülke farklı şekillerde bu merkezle iş birliği yapmaktadır.” dedi.

Azizi, bu bilimsel merkezin hedefleri arasında maddenin temel seviyede yapısını açıklamak, evrendeki toplam enerjiyi oluşturan bileşenleri (karanlık madde ve karanlık enerji dahil) tanımlamak, evrenin başlangıcından günümüze kadar olan evrimini incelemek ve evrenin geleceği için muhtemel senaryoları değerlendirmek olduğunu belirtti. Ayrıca CERN’de, fizik çalışmalarına paralel olarak mühendislik, tarım, tıp, yapay zeka ve modern teknolojiler gibi diğer bilim dallarında da araştırmalar yapılmaktadır.

Fen Fakültesi öğretim üyesi, CERN ve benzeri bilimsel merkezlere katılımın önemine değinerek “CERN’deki araştırmalar 10 üzeri eksi 18 ölçeğinde (nano-nano) yapılmakta ve bu tür araştırmalar, sanayi devriminin temelini oluşturan ileri mikro teknolojilerin gelişmesine yol açmaktadır. Bu nedenle bu tür iş birlikleri, temel bilimler, tıp, mühendislik ve tarım dahil olmak üzere tüm bilim alanlarında ülkelerin ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Uzun vadede ülkelerin ekonomik geleceği, temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara ve özellikle parçacık hızlandırıcı teknolojilerine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.