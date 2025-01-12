12 Oca 2025 16:59
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Siyonist Siyasetçi: 7 Ekim İsrail'in en büyük askerî yenilgisidir / Netanyahu yolsuz biri

12 Oca 2025 16:59
News ID: 85718058
Siyonist Siyasetçi: 7 Ekim İsrail'in en büyük askerî yenilgisidir / Netanyahu yolsuz biri

Tahran, İRNA – Siyonist rejimin kıdemli siyasetçilerinden biri, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı Operasyonu'nu bu rejimin en büyük askerî yenilgisi olarak nitelendirdi.

Ma’ariv gazetesinin haberine göre, Siyonist rejim İşçi Partisi Başkanı Yair Golan, 7 Ekim’de gerçekleştirilen "i'Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'in en büyük ve en tehlikeli askerî yenilgisi olduğunu söyledi.

Golan "7 Ekim’de orduyu yöneten Genelkurmay Başkanı kişisel olarak bunun bedelini ödemelidir." ifadelerini kullandı.

Bu Siyonist politikacı, İsrail’in çılgınlık içinde olduğunu ve bu çılgınlığın merkezinde yozlaşmış bir kabine ile yolsuz bir başbakanın yer aldığını belirtti.

Daha önce, Siyonist rejim lideri İshak Herzog, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu bölgeden kaçmak zorunda kalan bir grup Siyonistle görüşmesinde, 7 Ekim 2023’teki 'Aksa Tufanı Operasyonu'nu rejim için korkunç bir felaket ve büyük bir başarısızlık olarak değerlendirdi.

Herzog, söz konusu yerleşimcilerden özür dileyerek, İsrail rejimi adına bu olaya ilişkin resmi bir soruşturma komitesinin kurulması gerektiğini söyledi.

Ancak işgalci rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu, bu komitenin kurulmasına karşı çıktı.

Herzog, esir alınan Siyonistlerin serbest bırakılmaması halinde ülkenin iyileşemeyeceğini vurguladı.

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