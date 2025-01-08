İsrail askerleri Gazze'ye saldırılarda esirleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Katar'ın El Cezire kanalının bildirdiğine göre Haaretz rsporunda "Gazze'deki '933 Nahal Tugayı' komutanı, İsrail rejimi askerlerine tehdit oluşturmadığından emin olduktan sonra bu Filistinli esiri vurarak öldürdü. Siyonist rejimin Filistin halkına karşı suçları bitmek bilmiyor ve Gazze işgali sırasında çeşitli suçlar işleyerek sivillerin öldürülmesindeki suçluların geçmişini aklamıştır." diye yazdı.

Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanlığı, Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de şehit sayısının 45 bin 885 kişiye, yaralı sayısının ise 109 bin 196'ya ulaştığını, yüzbinlerce Filistinlinin de yerinden edildiğini ve bu bölgenin altyapısının tamamen tahrip edildiğini bildirdi.