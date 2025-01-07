7 Oca 2025 11:08
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News ID: 85712908
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BM: Gazze’de soğuk hava nedeniyle bebeklerin donmasından derin endişe duyuyoruz  

7 Oca 2025 11:08
News ID: 85712908
BM: Gazze’de soğuk hava nedeniyle bebeklerin donmasından derin endişe duyuyoruz  

New York, İRNA- Bir aylık bir bebeğin hipotermi nedeniyle Gazze’de hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM), pazartesi günü yerel saatle yaptığı açıklamada, soğuk hava koşullarında bebeklerin donma riski nedeniyle ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Son üç haftadan kısa bir süre içinde bu, soğuktan ölen sekizinci bebek vakası oldu.  

BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) Gazze Şeridi’nde bir aylık bir bebeğin hipotermi nedeniyle ölümüne ilişkin raporlardan derin endişe duyduğunu belirtti. Son üç haftada bu tür soğuk kaynaklı sekizinci bebek ölümü yaşandığını vurguladı.  

Dujarric, ailelere yardım ulaştırılabilse bu tür ölümlerin "önlenebilir" olacağını söyleyerek, İsrail'in Gazze’deki devam eden saldırılarının günlük sivil kayıplar ve geniş çaplı yerinden edilmelerle insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.  

Sivillerin korunması gerektiğini hatırlatan Dujarric, İsrail’in BM’ye ait bir okulu bombaladığını hatırlatarak, "Siviller ve sivil altyapılar, insani yardım çalışanları, konvoylar ve ekipmanlar uluslararası insani hukuk uyarınca korunmalıdır." dedi.  

Ayrıca İsrail rejimi yetkililerinin Gazze’nin kuşatma altındaki kuzey bölgelerine erişime getirdiği kısıtlamaları hatırlatan Dujarric, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri BM’nin bu bölgelere ulaşma çabasının İsrail tarafından engellendiğini belirtti. 

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