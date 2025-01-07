BM: Gazze’de soğuk hava nedeniyle bebeklerin donmasından derin endişe duyuyoruz  

BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) Gazze Şeridi’nde bir aylık bir bebeğin hipotermi nedeniyle ölümüne ilişkin raporlardan derin endişe duyduğunu belirtti. Son üç haftada bu tür soğuk kaynaklı sekizinci bebek ölümü yaşandığını vurguladı.

Dujarric, ailelere yardım ulaştırılabilse bu tür ölümlerin "önlenebilir" olacağını söyleyerek, İsrail'in Gazze’deki devam eden saldırılarının günlük sivil kayıplar ve geniş çaplı yerinden edilmelerle insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Sivillerin korunması gerektiğini hatırlatan Dujarric, İsrail’in BM’ye ait bir okulu bombaladığını hatırlatarak, "Siviller ve sivil altyapılar, insani yardım çalışanları, konvoylar ve ekipmanlar uluslararası insani hukuk uyarınca korunmalıdır." dedi.

Ayrıca İsrail rejimi yetkililerinin Gazze’nin kuşatma altındaki kuzey bölgelerine erişime getirdiği kısıtlamaları hatırlatan Dujarric, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri BM’nin bu bölgelere ulaşma çabasının İsrail tarafından engellendiğini belirtti.