Gazze savaşı başından bu yana 826 Siyonist rejim askeri öldürüldü

İsrail rejimi radyo ve televizyon kurumu, ordu sözcüsüne atıfta bulunarak, rejime ait 2 askerin daha Gazze'nin kuzeyinde direniş güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında öldüğünü açıkladı.

Danyal Hagari, bu iki askerin Nahal Tugayı'na bağlı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde bir tanksavar roketiyle vurularak öldüğünü belirtti.

Ayrıca kuzey Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerin daha yaralandığını kabul eden Hagari, yaralıların durumunun da ağır olduğunu söyledi.

Siyonist rejim radyo ve televizyon kurumu, Gazze'ye karşı savaşın başlangıcından bu yana İsrail ordusunun ölü sayısının 826'ya yükseldiğini açıkladı.